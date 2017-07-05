ابراج اليوم الاربعاء 5-7-2017 ماغي فرح, توقعات حظك اليوم في الابراج 5 يوليو Abraj Today تموز on July 5, 2017

حظك اليوم الاربعاء 5-7-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الابراج اليومية الذى يضم الكثير من الاسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم الاربعاء 5 يوليو 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 5/7/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهارة بيقول ايه، فانت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التى يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الابراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الابراج القمرية التى لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الامور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

يقدم اليوم السابع لمولود برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالقدرة الشديدة على تحمل الضغوط والعلاقات الاجتماعية الواسعة والقدرة على التخطيط من أجل تحقيق الأحلام.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

من المحتمل أن تحصل على المال اليوم وعلى الأرجح من مصدر غير محتمل ولا متوقع ومن المرجح أن تعقد صفقات إيجابية فى ما يخص استثمارات الأسهم قصيرة الأجل. حظك المالى يشهد تحسنًا كبيرًا وتستمتع بالأمن المالى الآن.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

قصة من الماضى قد تطاردك مرة أخرى حاول أن تتماسك ولا تجعل نفسك عرضة للتجارب المريرة من الماضى ومع ذلك قد تلتقى شخصًا يذكرك بأيام شديدة المتعة من الماضى.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

حاول أن تحصل على ما يكفى من النوم للحفاظ على صحة جيدة تفتقدها فالنوم هو ميزان الجسم كما تقول جداتنا. حاول أيضًا أن تعيد النظر فى خياراتك الغذائية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

مسائل الحياة العملية تتطلب اهتمامك اليوم وأنت مليء بالتفاؤل والإيمان ومستعد لأن تتناول القضايا على مستويات أعمق. شخص قريب منك سيظهر مخاوفه بشأن أهدافك فخذ الوقت لشرح الوضع له.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 28 يونيو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى تحتاج شريك حياتك ودعمه

يقدم اليوم السابع لمولود برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالاندفاع الشديد والطموح والذكاء ولكنه أحيانًا ما يتهور فى اتخاذ القرارات، وعلى الصعيد العاطفى هو صاحب مشاعر جارفة شديد الغيرة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

إذا كنت تشارك فى المهن التى تنطوى على السفر والعلاقات الاجتماعية فإن عملك سيحقق تقدمًا للأمام وستكون قادرًا على إقامة شبكات جيدة مع أشخاص ذوى أهمية كبيرة فحاول إيلاء الاهتمام لما يجرى من حولك فالمنافسة محتدمة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

تحتاج شريك حياتك فى هذه المرحلة من الوقت ليقدم لك دعم عاطفى قوى ولكن نظرًا لبعض الأسباب التى خلقت فجوة بينك وبينه تتردد كثيرًا قبل اللجوء إليه وعلى الرغم من جهودك المتكررة لإصلاح هذه الفجوة بينكما لن تجد رد الفعل المتوقع منه.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

تواجه مشكلة صحية بسبب رد فعل سيء على بعض الأدوية التى تتناولها ولكن هذه المشكلة ستتلاشى مع الوقت فى وقت قريب جدًا فقط استشر شخص متخصص.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

اليوم يشهد اجتماع عمل خاص بك بعض المفاوضات المعلقة التى تتغير بشكل إيجابى بشكل لم تتوقعه. قراراتك ستكون نتيجة لتفكير مدروس جيدًا وقد تلتقى معارف قدامى يغيروا الكثير من مسار حياتك.

حظك اليوم برج الثور اليوم الأربعاء 28/6/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مفاجأة كبيرة من شريك حياتك

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى:

اليوم هو الأنسب للفوز بجائزة كبرى، يمكنك أيضاً الحصول على معلومات جيدة من شخص ما، وإذا كنت تعمل فى الوقت المناسب على ذلك، يمكنك أن تحصل على زيادة كبيرة فى الدخل

برج الثور على الصعيد العاطفى:

انت فى انتظار مفاجأة كبيرة من شريك حياتك، وهذا هو الوقت المثالى لإعادة اكتشاف حبكما لبعض، فعليك أنت أيضاً بعض المسؤوليات لتطوير علاقتكما فكن حذراً وحاول أن ينتهى بكما المطاف إلى طريق إيجابي.

برج الثور على الصعيد الصحى:

أنت تحتاج إلى ممارسة الرياضة، والالتزام بنظام غذائى، وتوديع عاداتك السيئة التى اتبعتها خلال الفترة الأخيرة، واحرص على شرب الكثير من الماء.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

اليوم هو يوم العلاقات الشخصية، تقرب أكثر من الأشخاص حولك فإن شخصيتك تذهلهم، وابتعد عن الشخصيات التى تحاول أن تسىء لسمعتك.

حظك اليوم برج الجدى ليوم الأربعاء 28/6/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تشعر بالراحة والأمان فى علاقتك العاطفية

عقلانى، متحمل للمسئولية حذر ومتحفظ، إنه برج الجدى أحد مواليد الأبراج الترابية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

أى عمل قد قمت بتأجيله لأى سبب ما، انجزه اليوم لأنه سوف يكون سهلا وسينتهى سريعاً، اليوم هو أيضاً فرصة جيدة للبحث عن وظيفة إذا كنت لا تشعر بالارتياح فى وظيفتك الحالية.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

لا تشعر بالراحة والأمان فى علاقتك العاطفية الحالية وتفكر كثيراً فى انهاء العلاقة بشكل ودى، فاحرص على عدم التسبب فى جرح لشريكك وحاول أن تصل إلى حل يرضى الطرفين.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

عليك أن تهتم بصحتك يومياً، أيضا إذا كان لديك أطفال عليك أن تتوخى الحذر لطبيعة أكلهم ونظام غذائهم حتى لا يصاب جسدهم فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

قد يلجأ إليك بعض الأصدقاء المحببين إلى قلبك لكى تفصل بينهما فى أمر ما، فقط كن حيادياً وعادلاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 28 يونيو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..ستشعر ببعض الإجهاد الجسدى والعقلى

يهتم البعض بمطالعة أخبار الأبراج بشكل يومى، فإذا كنت من برج الجوزاء الذى يتميز أصحابه بحب الاستكشاف والاستطلاع والذكاء الفطرى فنقدم لمواليد هذا البرج حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

خطتك التى اشتغلت عليها على مدى الأسابيع القليلة الماضية ستظهر نتيجتها اليوم، وستحصد نتيجة تعبك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

انت فى انتظار مفاجأة كبيرة اليوم من شريك حياتك، وهذا هو الوقت المثالى لإعادة اكتشاف حبكما لبعض، وإذا كنت وحيداً، قد تجد الرومانسية تتفتح فى أماكن غير محتملة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

ستشعر ببعض الإجهاد الجسدى والعقلي، ولكن ذلك الشعور لن يستمر طويلاً، فقط حاول أن تعود للتمارين الرياضية مع بعض من الهدوء النفسى، حتى تعود إلى لياقتك، فأنت من الأشخاص الذين يعودون إلى لياقتهم بشكل سريع.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

هذا اليوم هو مناسب جداً لقضاء بعض الوقت مع عائلتك، أو وقت هادئ مع شريك حياتك، قد تتعلم من هذه الجلسات العائلية، وقد تكتشف أيضا الحقيقة وراء سر دام طويلا.

حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 28/6/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تستعجل النجاح فكل شىء بمقدار

نقدم لمولود برج الحوت فى الفترة من 18 فبراير حتى 20 مارس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يعرف عنه قدرته الكبيرة على جذب تعاطف الآخرين وكسب ودهم ولكن يعيبه أنه لديه غموض .

برج الحوت على الصعيد المهنى:

يوم هادئ فى عملك اليوم فقد مررت الفترة الماضية ببعض التوتر فى العمل ولكنك تغلبت على ذلك.قد يستدعيك رئيسك بالعمل لينصحك ببعض الملاحظات على أدائك تقبل الأمر وانتبه لما يقول.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

علاقتك مع الشريك يشوبها بعض التوتر اليوم ولكنك ستتمكن من التغلب على ذلك. بالنقش والتعبير عن المشعر ستتمكن من كسب ثقة الشريك. حاول التقرب على شريك حياتك ببعض الهدايا حتى ولو كانت بسيطة.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

احذر اليوم من الامراض المعدية وحاول الابتعاد عن الاماكن المزدحمة. قد ترغب اليوم فى استشارة الطبيب النفسى بسبب بعض الأمور التى تريد النصح فيها. لا تنتظر واذهب له اليوم او غداً

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

قد لا تصبر اليوم على الحصول على ثمار اجتهادك الفترة الماضية . هذا من حقك ولكن بالصبر تسير الأمور. قد تلتقى اليوم ببعض الأصدقاء منذ الدراسة سيساعدك ذلك على تخطى صعوبات الأيام الماضية فاستمتع بذلك

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء28/6/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. سيطلب أحدهم نصيحتك اليوم فكن على قدر المسئولية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى به بعض التنبؤات للسفر بالخارج.

برج الدلو على الصعيد المهنى

لديك اليوم رغبة كبيرة فى تغيير وظيفتك حاول التريث قبل اتخاذ مثل تلك القرارات حاول البحث عن وظيفة مضمونة أخرى قبل ترك الوظيفة الحالية واستشير المقربين لك فى هذا القرار.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

لا تتسرع اليوم فى التعبير عن مشاعرك فقد تقابل بالرفض ولتجنب هذا الموقف حاول التفكير جيداً قبل التصريح بأى مشاعر عاطفية.

برج الدلو على الصعيد الصحى

قطعت شوط كبير فى رحلة الوصول للوزن المثال الفترة الماضية لديك اليوم فرصة جيدة للاستمرار على هذا المنوال وتحقيق ما تريده. قد تحتاج اليوم لتناول بعض العصائر الطازجة فانتبه لذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

من المرجح ان يطلب منك احد المقربين إبداء رأيك فى أمور هامة بحياته فتريث قبل إسداء النصيحة واعلم أهمية كلماتك عنده. قد تطلب من أسرتك اليوم ان تأخذ أجازة من العمل من اجل الذهاب خارج البلاد حاول الموافقة فأنت تحتاج لذلك.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 28 يونيو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..ستتغلب على بعض العوائق

يهتم البعض بمطالعة أخبار الأبراج بشكل يومى، فإذا كنت من برج السرطان الذى يتميز أصحابه بالإحساس والحس المرهف والخيال الواسع فنقدم لمواليد هذا البرج حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

– على الصعيد المهنى:

اتخاذ يوم عطلة من العمل والذهاب للقيام ببعض الأنشطة فى الهواء الطلق لتكون قادر على معالجة المهام الخاصة بك مع قوة متجددة غدا.

– على الصعيد العاطفى:

اليوم كنت ترغب فى الاختلاط ولكنك تفضل أن تجد من يشبه ذوقك وتفضيلاتك. سوف تستمتع كثيرا مع هذا اللقاء الرومانسى الجديد. ومع ذلك قد تجد أنه لا قيمة له بعد وقت وسوف تفضل البعد للبحث عن امرأة أكثر حرية!

– على الصعيد الصحى:

تحتاج أن تعتنى عناية خاصة بعينيك، خاصة إذا كان عملك يتطلب جهد ثقيل على العينيين. من الأفضل أن تعطى لعينيك قسطا من الراحة وتنظر للطبيعة الخلابة.

– توقعات علماء الفلك:

هناك موجة جديدة من الثقة تشكل كل ما تفعله اليوم. إن العوائق التى واجهتها خلال أيام سابقة، سوف تتلاشى بعزيمتك . ستلعب مهارات الاتصال الخاصة بك دورا هاما فى أن تكون قادرا بسهولة على إقناع الآخرين وجعلهم يتقبلون وجهة نظرك. اليوم عليك أن تعالج أى موضوع قد قمت بتأجيله.

حظك اليوم الأسد

28 / 6 / 2017

على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .. عليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العلمية والمهنية

من الأبراج النارية المعروف بحماسه واندفاعه إنه برج الأسد أحد مواليد الأبراج النارية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى :

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ اجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

الأسد على الصعيد العاطفى :

النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

الأسد على الصعيد الصحى :

من الضرورى أن تتبع نظام غذائى خاص بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحماية صحتك.

توقعات علماء الأبراج

فى حين يشير اليوم إلى التمتع سيكون من الحكمة أن تأخذ بعض الوقت فى الصباح لانجاز المهمات المعلقة وتضبط وتنسق الجدول الزمنى الخاص بك مع أفراد الأسرة والزملاء، فيمكنك أيضاً الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 28 يونيو 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أوضاعك جميعها جيدة

يتميز أصحاب هذا البرج بالطيبة والحنية واستكشاف ما هو جديد. إذا كنت من محبى مطالعة الأبراج، فنقدم لبرج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى إلى جانب توقعات علماء الفلك.

برج القوس على الصعيد المهنى:

أوضاعك جميعها جيدة إلى حد كبير، عليك فقط بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المفترض أن تحصل على مكافأة فى العمل

على الصعيد العاطفى:

اهمالك للحبيب فى الفترة الماضية أثر على علاقتكما سلبًا، عليك أن تكون أكثر حرصًا فى التعامل معه، ومن الأفضل أن تقضى اليوم جواره فهو فى أشد الحاجة إليك.

برج القوس على الصعيد الصحى:

التوتر يسبب لك الكثير من المشكلات الصحية، عليك أن تتخلص من هذه العادة الخاطئة، وتنعم بحياة هادئة، خصوصًا أن حياتك جيدة إلى حد كبير، ولا يوجد داعِ لهذا القلق. المتواصل.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

من المتوقع أن يعلو نجمك خلال الأيام المقبلة، على مستوى العائلة والأصدقاء فهناك بعض التغيرات الطارئة، كما أنه من المفترض أن يحدث خلاف كبير بينك وبين أحد الأقارب.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 28/6/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. مشاكل مع مديريك بسبب تأخرك

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الأربعاء عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة، حيث أكدوا أن التجربة هى أفضل معلم بالنسبة لك فلا تتجاهل دروس الماضى .

برج العقرب على الصعيد المهنى:

أنت فى مشكلات مستمرة مع مديريك بسبب عدم التزامك بمواعيدك وعدم تسليم المهام المطلوبة منك فى مواعيدها، فحاول التركيز أكثر فى عملك حتى لا تخسره.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

أنت فى انتظار شخص كنت تثق فيه من قبل، فكنت تحلم بالكثير من الأوهام، يمكن أن تتحول إلى واقع اليوم، وقد تضطر إلى تضييع فرص أخرى فى الحياة من أجل البقاء فى هذه العلاقة.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

عليك الاهتمام بصحتك، وإذا كان لديك أطفال عليك أن تتوخى الحذر لطبيعة أكلهم ونظام غذائهم حتى لا يصاب جسدهم فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

حاول تجنب التكاسل اليوم فلديك الكثير من الأعمال ولا يوجد متسع من الوقت، فانجز اعمالك، ولكن احرص على العمل بتركيز.

حظك اليوم الميزان

28 / 7 / 2017

على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .. تحصل على انفراجات لا تعد ولا تحصى

عقلانى ويتسم بالحكمة فى ردود أفعاله إنه برج الميزان أحد مواليد الأبراج الهوائية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى .

حظك اليوم الميزان على الصعيد المهنى :

يشهد عملك ازدهار اليوم فتجنى ما زرعت فى الأيام الماضية فتحصل على انفراجات كبيرة قد لا تعد ولا تحصى.

الميزان على الصعيد الصعيد العاطفى

يبدو أنك تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع أحبابك، ولكن شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت ليمكنك من الوصول إلى التفاصيل التى تريدها منه، عليكما الخروج معا والتمتع ببعض الموسيقى.

الميزان على الصعيد الصحى

لفترة طويلة كنت قد تجاهل صوتك الداخلى الذى يحدثك للخلود لحياة صحية، وكنت على علم بالشىء الصحيح الذى يجب عليك القيام به.

توقعات علماء الأبراج

تحتاج إلى أن تكون أكثر تواضعاً ولا تتعامل بغطرسة مع أصدقائك، كما أن هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخاصة بك بدلاً من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك ان تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.

حظك اليوم الاربعاء 5-7-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الابراج اليومية الذى يضم الكثير من الاسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم الاربعاء 5 يوليو 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 5/7/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهارة بيقول ايه، فانت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التى يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الابراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الابراج القمرية التى لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الامور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

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